Landwirtschaft : Vor dem Agrargipfel hagelt es Kritik am Nitrat-Messstellennetz

Vor dem Agrargipfel hagelt es Kritik am Nitrat-Messstellennetz

Trier/Mainz „Das ist ein Ablenkungsmanöver“, entgegnet das Umweltministerium. Das Trinkwasser müsse geschützt werden. Sonst könne es für alle deutlich teurer werden.

Ein Thema, das Bauern seit Monaten so wütend macht wie kein anderes, steht im Zentrum des Agrargipfels, zu dem Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) für den 3. Februar nach Bad Kreuznach einlädt: die Düngeverordnung, die im April in Kraft treten soll. Viele Landwirte fürchten um ihre Existenz, wenn sie in „roten Gebieten“, die eine zu hohe Nitratkonzentration des Grundwassers aufweisen, künftig 20 Prozent weniger düngen sollen. Um das Trinkwasser zu schützen, könnte es im Herbst zudem zu totalen Düngeverboten kommen. „Ein Gülletank kostet 130 000 bis 150 000 Euro“, sagt Bauernpräsident Michael Horper. Wer könne sich das leisten?