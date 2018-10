später lesen Landwirtschaftskammer kürt 17 Siegerweine FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat am Dienstag die 17 besten Weine ihrer diesjährigen Landesprämierung gekürt. „Diese Erzeugnisse dürfen sich zur Weinelite zählen“, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Norbert Schindler, am Dienstag in Mainz. dpa