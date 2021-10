Landwirtschaftskammer zeichnet 17 Siegerweine aus

Bad Kreuznach Vom Riesling über den Grauburgunder bis zum Dornfelder: Insgesamt 17 Weine aus Rheinland-Pfalz dürfen sich in diesem Jahr „Siegerwein“ nennen. Darunter ist auch einer, dessen Erzeuger von der Flut im Juli massiv betroffen war.

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat in den sechs Anbaugebieten des Bundeslandes 17 Siegerweine gekürt. Insgesamt zeigte sich die Kammer dabei „durchaus zufrieden“ mit dem Jahrgang 2020. „Es war ein Jahrgang mit gesunden und reifen Trauben“, erklärte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Nobert Schindler.

Zu den Siegern gehört auch das Weingut Burggarten in Heppingen an der Ahr, einem Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Etliche Flaschen des von der Kammer ausgezeichneten Spätburgunders der Lage Walporzheimer Kräuterberg - noch vom Jahrgang 2019 - seien in der Flutwelle vom 14/15. Juli zerstört worden, sagt Winzer Paul Schäfer. Die Auszeichnung sei Bestätigung für den eigenen Weg und auch ein schönes Marketing-Instrument, sagt der Winzer. „Viel schöner ist aber, dass der Wein auch anderen schmeckt, wie er mir schmeckt.“