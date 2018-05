später lesen Lange Haftstrafe nach Überfällen: Intensivtäter verurteilt FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Wegen Raubüberfällen ist ein 47 Jahre alter Serientäter vom Landgericht Mainz zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter befanden den Rumänen am Mittwoch unter anderem des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen für schuldig. Konkret ging es um Überfälle auf zwei Privathäuser im September 2015 im rheinhessischen Nieder-Olm sowie in Remagen. dpa