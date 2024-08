Schule Lange Liste an Forderungen zum Schulstart

Mehr Ganztagsschulen, eine bessere digitale Anbindung, intensiverer Deutschunterricht und mehr Alltagsthemen in den Klassen - die Liste der Forderungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Gewerkschaften nach dem Ende der Sommerferien ist lang. Dass genügend Lehrkräfte sowie vor allem auch Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter an den Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz sind, steht ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste für das am Montag startende neue Schuljahr.