Langendörfer bleibt bis Ende 2020 Bischofskonferenz-Sekretär

Mainz Das Führungsamt im Sekretariat der Bischofskonferenz könnte auch eine Frau übernehmen. Auf der Vollversammlung in Mainz gibt es dazu noch keine Entscheidung.

Hans Langendörfer bleibt noch bis Ende des Jahres Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Die Frühjahrsvollversammlung in Mainz bestätigte am Dienstag den Jesuitenpater bis dahin in diesem Amt. Der 68-Jährige, der 1996 dazu berufen wurde, hatte zuvor angekündigt, er wolle die Aufgabe in jüngere Hände geben. Das Sekretariat unterstützt die laufende Arbeit der Bischofskonferenz.