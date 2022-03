Langjähriger „heute“-Moderator Claus Seibel mit 85 gestorben

Mainz Einmal war er sogar Krawattenmann des Jahres. Aber Claus Seibel ist vor allem als seriöses Gesicht der „heute“-Sendung in Erinnerung. Das ZDF trauert um seinen langjährigen Nachrichtenmoderator.

Er prägte mehr als drei Jahrzehnte die „heute“-Sendung im ZDF: Der Fernsehjournalist Claus Seibel ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie sein früherer Arbeitgeber ZDF am Mittwoch in Mainz mitteilte. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM über den Tod Seibels berichtet.