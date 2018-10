Langwierige Baustellen: Diskussion um Vergabepraxis

Die Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz sieht in der Vergabepraxis einen Grund für langwierige Baustellen an den Straßen im Land. Ausschreibungen würden in Teilaufträge zerstückelt, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Dossmann dem SWR. dpa

Zu viele Schnittstellen zögerten jedoch Arbeiten hinaus. Das Verkehrsministerium in Mainz verteidigte indes das Vorgehen.

Dossmann bemängelte im SWR: „Es gibt leider Urteile, dass Markierungsarbeiten oder Leitplankenarbeiten getrennt vergeben werden müssen“. Das Zusammenspiel von unterschiedlichen Unternehmern auf der gleichen Baustelle sei zeitlich sehr schwer. „Es ist natürlich klar, dass viel effizienter und produktiver gebaut werden kann, wenn man nicht viele einzelne Gewerke auf der Straße hat, sondern es zusammenfasst“, sagte Dossmann dem Sender.

Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums teilte am Freitag mit, Rheinland-Pfalz stehe bei den Bauzeiten gut da. Bei Autobahnbaustellen sei die Bauzeit seit dem Jahr 2006 um rund 30 Prozent reduziert worden. Minister Volker Wissing (FDP) sagte dem SWR, es gehe auch darum, dass Aufträge mittelständischen rheinland-pfälzischen Bauunternehmen zugute kämen und das Geld nicht in andere Länder fließe. „Und deswegen schreiben wir so aus.“ Es sei sinnvoll, Arbeitsplätze vor allem in Rheinland-Pfalz im Blick zu haben. „Ich halte nichts davon, nur Großkonzerne zu unterstützen“, sagte Wissing. Am schnellsten ließe sich ein Vorhaben umsetzen, wenn vollgesperrt würde. „Aber dann leiden die Verkehrsteilnehmer am meisten und das will ich nicht.“

