Laschet bei kleinem Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU

Neuer CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Mainz Beim kleinen Parteitag der CDU Rheinland-Pfalz wird am heutigen Samstag (10.00 Uhr) auch der neue Bundesvorsitzende Armin Laschet sprechen. Dies teilte am Morgen ein Parteisprecher mit. Auf der Tagesordnung der Versammlung steht die Entscheidung über das Programm zur Landtagswahl am 14. März.

Die rund 70 Teilnehmer des Programmausschusses - unter ihnen die Mitglieder des Landesparteiausschusses und Vertreter der Kreisverbände - gehen den Programmentwurf und die Änderungsanträge Seite für Seite durch und stimmen schließlich darüber ab.

Neben Laschet werden auch die Landesvorsitzende Julia Klöckner und der Spitzenkandidaten Christian Baldauf sprechen. Sie sind alle zusammen mit Generalsekretär Gerd Schreiner in einem Studio in Wiesbaden, in das die weiteren Teilnehmer aus allen Teilen von Rheinland-Pfalz digital zugeschaltet sind.

Das Programm steht unter dem Leitspruch „Mutig. Möglich. Machen“. Spitzenkandidat Christian Baldauf erklärte dies mit dem Anspruch: „Wir wollen vieles verändern, was in Rheinland-Pfalz aus unserer Sicht nicht gut läuft.“ Schwerpunkte des Programms seien Bildung, Wirtschaft und Gesundheit. Mit der Bezeichnung als „Regierungsprogramm“ macht die Partei ihren Anspruch deutlich, nach drei Jahrzehnten in der Opposition wieder die politische Gestaltung im Land zu übernehmen.