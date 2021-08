Laschet für Sondersitzung des Bundestags zu Fluthilfen

Berlin Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet fordert eine Sondersitzung des Bundestags, um den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen zu helfen. „Der Bundestag muss schnell zusammenkommen, um jetzt das Wiederaufbaugesetz zu beschließen“, sagte der CDU/CSU-Kanzlerkandidat der „Bild am Sonntag“.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, wonach Firmen, die durch das Hochwasser unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, vorübergehend keinen Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Eine Sondersitzung des Bundestags steht bislang nicht auf dem Plan.