Laschet macht Baldauf Mut für die Landtagswahl

Mainz Die CDU Rheinland-Pfalz geht mit einem Programmparteitag in den Wahlkampfendspurt. Klöckner attackiert die Landesregierung, Baldauf fragt Laschet nach gutem Regierungshandeln.

Nach 30 Jahren Opposition in Rheinland-Pfalz hat die CDU am Samstag ihren Anspruch auf einen Regierungswechsel bekräftigt. Nach einer so langen Zeit sei es gut für das Land, wenn die CDU endlich neue Akzente setzen könne, sagte die Landesvorsitzende Julia Klöckner am Samstag auf einem kleinen Parteitag zur Verabschiedung des Wahlprogramms. Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet machte bei seinem ersten Auftritt in diesem Amt den Christdemokraten an Rhein und Mosel Mut: Die Situation in Rheinland-Pfalz erinnere ihn an die Wahl von 2017 in Nordrhein-Westfalen - damals löste die CDU zusammen mit der FDP das zuvor regierende Bündnis von SPD und Grünen ab.