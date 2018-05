später lesen Laser-Spiel verwandelt sich in Schlägerei FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Gruppenspiel mit an sich harmlosen Laserwaffen ist im „Lasertag Center“ in Koblenz in eine Schlägerei mit zahlreichen Beulen ausgeartet. In der Nacht zum Sonntag gerieten sieben Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren in Streit, wie die Polizei mitteilte. „Statt mit den Laserwaffen spielgerecht zu schießen, entschied man sich dazu, diese als Schlagwerkzeug einzusetzen.“ Die Männer hätten sich gegenseitig Beulen statt Lasertags verpasst. Polizisten müssten nun in vielen Vernehmungen klären, wer Täter und wer Opfer sei. dpa