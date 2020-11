Laster prallt auf drei stehende Autos: Sechs Verletzte

Saarbrücken Bei einem Verkehrsunfall am Grenzübergang von Frankreich nach Deutschland sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war ein aus Frankreich kommender Lastwagen am Vormittag auf drei Fahrzeuge aufgefahren, die in einer Warteschlange standen.

Dabei sei ein älteres Ehepaar so schwer verletzt worden, dass beide in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die anderen Personen seien bei dem Aufprall weniger schwer verletzt und vor Ort versorgt worden.