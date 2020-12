Lastwagen bleibt an Bahnbrücke hängen: Strecke gesperrt

Der in Mainz-Mombach an der Bahnbrücke hängengebliebene Lastwagen. Foto: -/Feuerwehr Mainz/dpa

Mainz Ein Lastwagen ist in Mainz-Mombach mit einem fest verbauten Kran an einer Bahnbrücke hängengeblieben und hat den Bahnverkehr von und nach Wiesbaden für mehrere Stunden zum Erliegen gebracht. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der Kran nicht ordnungsgemäß eingefahren.

