Eine Radfahrerin ist in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstag in eine Straße abbiegen und wurde dabei von einem Lkw mit einem 56-Jährigen am Steuer übersehen, wie die Polizei in Simmern mitteilte. dpa