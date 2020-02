Lastwagen-Fahrverbote beim Jugendmaskenzug und Rosenmontag

Mainz Sowohl beim Jugendmaskenzug an diesem Samstag (8. Februar) als auch beim Rosenmontag (24. Februar) dürfen in Mainz erneut keine Lastwagen durch die Innenstadt fahren. „Das Fahrverbot gilt für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit.



Als Grund wird allgemein die Sicherheitslage genannt. Nur durch die Einhaltung des Fahrverbotes könne ein geordneter und sicherer Ablauf der Veranstaltungen gewährleistet werden.