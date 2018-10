später lesen Lastwagen kippt um: Feuerwehr muss Fahrer befreien FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Beim Auskippen von Sand auf unebenem Gelände ist ein Lastwagen am Montag in der Stadt Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) umgekippt. „Der Fahrer konnte sich zunächst nicht aus eigener Kraft aus der Kabine des auf der Seite liegenden Lkw befreien“, sagte ein Sprecher der Polizei in Bitburg. dpa