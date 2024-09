Feuer Lastwagen mit Batterien-Ladung in Brand geraten

Ein mit Akkus beladener Lastwagenanhänger ist am frühen Morgen in Daxweiler (Landkreis Bad Kreuznach) an einer Tankstelle in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer die Zugmaschine rechtzeitig vom brennenden Anhänger trennen und so ein Übergreifen der Flammen auf diese verhindern.