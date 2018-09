später lesen Lastwagen mit Reinigungsmittel kippt um: Sperrung auf A61 FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Beim Unfall eines Lastwagens mit Reinigungsmitteln auf der Autobahn 61 bei Grafschaft (Kreis Ahrweiler) ist ein Sachschaden von knapp 100 000 Euro entstanden. Der Lkw geriet am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Süden ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und kippte um, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. dpa