Ein Schwerverletzter Lastwagen stürzt mehrere Meter in die Tiefe - Fahrer stirbt

Ein mit Schutt beladener Lastwagen ist in Koblenz mehrere Meter in die Tiefe auf einen Zubringer der Europabrücke gestürzt. Der 35 Jahre alte Fahrer erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw sei am Donnerstagmorgen auf der Brücke der B9 von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke durchbrochen. Er blieb vier bis fünf Meter tiefer auf einem Zubringer der Brücke umgekippt liegen.