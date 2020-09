Lastwagen überfährt Pferd im Kreis Tier-Saarburg

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Irsch/ Saarburg Auf einer Bundesstraße im Kreis Tier-Saarburg ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Pferd gekommen. Das Tier starb an der Unfallstelle auf der Bundesstraße Richtung Vierherrenborn bei Irsch, wie die Polizei in Saarburg mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa