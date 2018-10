später lesen Lastwagen überschlägt sich in Germersheim FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 in Germersheim schwer verletzt worden. Er verlor am Donnerstagnachmittag wegen eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. dpa