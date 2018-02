später lesen Lastwagen verletzt Arbeiter schwer und fährt weiter Teilen

Ein Lastwagen hat einen Arbeiter in Ludwigshafen gestreift und dabei schwer verletzt. Der Mann habe am Freitag vor einem Tor des Chemiekonzerns BASF ein anderes Fahrzeug in eine Parkbucht einweisen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Dabei sei es zu dem Vorfall gekommen. Der Lastwagen habe sich dann ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt. Es sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer den Zusammenstoß nicht wahrgenommen habe, so die Polizei. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen an der Hüfte und am Oberschenkel. Der Mann musste operiert werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. dpa