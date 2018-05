später lesen Lastwagenfahrer mit fast zwei Promille und Handy am Steuer FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Mit fast zwei Promille im Blut und einem Mobiltelefon in der Hand ist ein Lastwagenfahrer im Saarland auf der Autobahn 6 Schlangenlinien gefahren. Die deutsche und französische Polizei konnten den Mann am Mittwoch kurz hinter der Grenze auf französischem Gebiet stoppen, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor hatte eine Autofahrerin die Polizei alarmiert, weil ihr der 34-Jährige auf seiner Fahrt in Richtung Frankreich aufgefallen war. Er habe massiv den Verkehr gefährdet, schrieb die Polizei. dpa