Unfall Lastwagenfahrer stirbt nach medizinischem Notfall

Ein Lastwagenfahrer hat in Kaiserslautern einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und ist mit seinem Gespann rückwärts einen Hang hinuntergerollt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der 54-Jährige nach dem Unfall am Mittwoch im Krankenhaus - vermutlich an den Folgen dieses medizinischen Notfalls. Es weise aktuell nichts darauf hin, dass der Unfall für den Tod des Mannes verantwortlich sei. Um mehr Aufklärung zu bringen, soll der Mann obduziert werden.