später lesen Lastwagenfahrer wendet gleich zweimal auf Autobahn FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Gleich zwei Mal hat ein Lastwagenfahrer auf einer Autobahn gewendet und ist schließlich von der Polizei gestoppt worden. Der 22-Jährige war am Montagabend auf der A65 nahe Landau zunächst in Richtung Karlsruhe unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa