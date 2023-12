Unfall in Losheim am See Lauter Knall in der Nacht: Autofahrer landet in Vorgarten

Ein heftiger Unfall hat am frühen Samstagmorgen im nördlichen Saarland für Aufregung gesorgt: In Losheim am See in der Hochwaldstraße bot sich Anwohnern nach Angaben der Polizei ein Bild der Verwüstung, nachdem sie durch einen lauten Knall aufgeweckt worden waren: zwei total beschädigte Autos, eine zerstörte Straßenlaterne, auslaufende Betriebsstoffe und ein verletzter Mann in einem Vorgarten.