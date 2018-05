später lesen Lauterecken-Wolfstein: Müller nach Stichwahl Bürgermeister Teilen

Der SPD-Politiker Andreas Müller (SPD) ist zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gewählt worden. Müller entschied am Sonntag die Stichwahl in der Gemeinde im Landkreis Kusel für sich. Der bisherige Erste Beigeordnete erhielt 52,2 Prozent der Stimmen, wie die Kommune am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Auf Sven Eckert (CDU), der schon bei der ersten Abstimmung vor drei Wochen weniger Stimmen als Müller erhalten hatte, entfielen nach dem vorläufigen Ergebnis der Stichwahl 47,8 Prozent. An der Wahl beteiligten sich 46,7 Prozent der 15 317 Wahlberechtigten. dpa