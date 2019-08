Lautern im Pokal gegen Nürnberg, Saarbrücken empfängt Köln

Dortmund Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zu tun. Viertligist 1. FC Saarbrücken darf sich auf den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln freuen.

Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beide Teams genießen am 29. oder 30. Oktober Heimrecht.