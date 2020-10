Lautern-Verteidiger Schad nach Wadenbeinbruch operiert

Kaiserslauterns Dominik Schad gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Fußballprofi Dominik Schad vom 1. FC Kaiserslautern ist nach seinem Wadenbeinbruch operiert worden. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Samstagnachmittag mit. Schad sei bereits am Mittwoch operiert worden und durfte das Krankenhaus am Freitag wieder verlassen.

