Fußball Lautern vor großer Kulisse gegen Hannover 96

Mit guten Erinnerungen geht der 1. FC Kaiserslautern in sein Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96. In der vergangenen Saison holte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster in beiden Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga jeweils drei Punkte. „Wir haben das Auftaktspiel damals mit 2:1 gewonnen und konnten auch das Rückspiel mit 3:1 siegreich bestreiten. Man darf aber nicht vergessen, dass das sehr enge Spiele waren“ sagte der 55-Jährige am Donnerstag und warnte: „Hannover wird sicherlich kleine Rachegelüste verspüren.“