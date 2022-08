2. Bundesliga : Lautern winkt Tabellenspitze für eine Nacht: Topspiel

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern steht schon am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga vor einem Spitzenspiel. Zu Gast beim Tabellenzweiten im Fritz-Walter-Stadion ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) der SC Paderborn, der einen Platz hinter dem Aufsteiger rangiert.

Der Coach mahnte, dass sich sein Team im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag in vielen Bereichen verbessern müsse. „Wir haben da kein gutes Spiel gemacht und nach vorne nicht immer die richtige Lösung gefunden. Ich habe nach dem Spiel kritische Worte gewählt, um alle in und um den Verein ein bisschen zu sensibilisieren“, betonte der 54 Jahre alte Trainer. „Wenn es positiv läuft, kann man den Finger einmal mehr in die Wunde legen. Man muss da immer eine gesunde Balance finden.“Für den SC Paderborn fand Schuster nur lobende Worte: „Sie spielen mit sehr viel Tempo nach vorne. Wer Paderborn in dieser Saison gesehen hat, der weiß, dass sie gewaltiges Offensivpotenzial haben.“