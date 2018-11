Lauterns Frontzeck optimistisch: „Stetig gesteigert“

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern unternimmt in der 3. Liga einen erneuten Anlauf, die Lücke zu den Spitzenplätzen zu schließen. Im Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock soll am Samstag (14.00 Uhr) auch Wiedergutmachung für die überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Energie Cottbus betrieben werden. dpa

Drei Zähler fehlen den Pfälzern derzeit zum Relegationsplatz drei. Gegen den zwei Punkte besseren Konkurrenten von der Ostsee erwartet FCK-Trainer Michael Frontzeck eine schwierige Partie. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Rostock gehört zu den besten Mannschaften in der 3. Liga“, erklärte der 54-Jährige am Donnerstag.



„Die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen stetig gesteigert. Eine Niederlage, wie gegen Cottbus, müssen wir dann auch akzeptieren“, sagte Frontzeck zum jüngsten Rückschlag. Kaiserslautern muss aber an der Konstanz arbeiten, um das Ziel zu erreichen, bis zum Winter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen zu sein. Zwei Siege und zwei Niederlagen standen in den letzten vier Auftritten zu Buche.



Linksverteidiger Janek Sternberg, der bisher noch keine Spielminute verpasste, wird am Samstag nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlen. Für ihn rückt Kapitän Florian Dick wieder in die Startelf. Zudem fallen die Langzeitverletzten Lukas Spalvis (Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss) weiter aus.



