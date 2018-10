später lesen Lautstarkes Liebesspiel löst Polizeieinsatz aus Teilen

Ein Paar hat in Neustadt/Wied mit lautstarkem Sex unter freiem Himmel die Polizei auf den Plan gerufen. Ein besorgter Zeuge habe sich am Dienstagmittag gemeldet, weil er eine Vergewaltigung befürchtete, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa