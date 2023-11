Aus Narkose nicht mehr erwacht Trauer um Lea Ackermann: Politik und Gesellschaft würdigen das Engagement der Soldwodi-Gründerin

Trauer und Bestürzung hat der Tod von Schwester Lea Ackermann ausgelöst – weit über Rheinland-Pfalz hinaus. Die Gründerin der in Koblenz ansässigen Organisation Solwodi („Solidarity with Women in Distress“, Solidarität mit Frauen in Not), ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben.