„Leben kaputt“: Angeklagter im BASF-Prozess sagt aus

Im Prozess um das Explosionsunglück mit fünf Toten auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen hat der Angeklagte die Frage nach dem genauen Hergang nicht beantworten können. An den Unfall vor zweieinhalb Jahren habe er keine Erinnerung - noch nicht einmal daran, dass er selbst in Flammen gestanden habe, sagte der 63-Jährige am Mittwoch bei der Verhandlung im Landgericht Frankenthal. dpa