Eine lebensecht aussehende Puppe auf einem Bahngleis hat im Saarland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau in einem Zug habe eine Kinderleiche auf einem Rangiergleis am Bahnhof von St. Wendel gemeldet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. dpa