„Lebensfreude pur“: Jugendmaskenzug rollt mit Comics

In Mainz und Frankenthal bitten die Narren heute zum Umzug. In der Landeshauptstadt steht der Jugendmaskenzug auf dem Programm, auf den Kinder und Eltern, Erzieherinnen und Lehrer seit Wochen hingefiebert haben: Mit selbst gebastelten Kostümen rollt der närrische Tross durch Mainz. An dem nach eigenen Angaben größten Stelldichein junger Narren in Europa wirken in diesem Jahr 13 Kitas, 10 Schulen und 9 Jugendorganisationen mit. Insgesamt 3200 Teilnehmer ziehen in 50 Zugnummern von der Neustadt durchs Bleichenviertel und die Schillerstraße bis zum Gutenbergplatz. Begleitet werden sie von Musikgruppen wie den Trommlern der Mainzer Kleppergarde. dpa