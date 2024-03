Gesellschaft Lebenshilfe betont: Inklusion nicht vom Geld abhängig machen

Die Lebenshilfe möchte Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung Wege zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben zeigen, betonte Wendel. „Aktuell haben wir 529 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 49 ehrenamtlich Engagierte.“ Oft diene die Beratungsstelle als erste Anlaufstelle für die Inanspruchnahme der Dienste. „Dazu zählen etwa eine Frühförderung in familiärer Umgebung sowie Hilfestellungen in Schulen und diverse Arbeitsmöglichkeiten in unseren Werkstätten.“ Man helfe jungen Menschen nicht nur auf ihrem Weg zur eigenen Wohnung, sondern unterstütze sie auch bei der Jobsuche.