Justiz : Lebenslange Haft für Attacke auf Schwangere in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach Er attackierte eine Schwangere in einer Bad Kreuznacher Klinik, verletzte sie schwer und tötete das gemeinsame, ungeborene Kind. Dafür wurde ein 25 Jahre alter Mann am Dienstag vom Landgericht Bad Kreuznach zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Tattag habe der Angeklagte die Frau nach einem Gespräch am Krankenbett in den Arm genommen, auf die Stirn geküsst und dann „mit unbedingtem Tötungswillen“ zugestochen - mit „ruhigen, mechanischen Stichen“. Die ersten Stiche seien in den Bauch gegangen, mit einem späteren sei fast das gesamte Gesicht der Frau zerschnitten worden. Insgesamt erlitt das Opfer laut Gericht 26 Stich- und Schnittverletzungen.