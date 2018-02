später lesen Lebenslange Haft im Prozess um Mord an 86-Jähriger FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Im Prozess um den Mord an einer 86-jährigen Frau hat das Landgericht Landau lebenslange Haft gegen einen 25-Jährigen verhängt. Das Urteil wurde bereits am vergangenen Freitag verkündet, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Richter folgten mit ihrer Entscheidung den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Sie sahen es als erwiesen an, dass der 25-jährige Rumäne und zwei bereits verurteilte Landsleute die betagte Frau im Mai 2016 in ihrem Haus in Landau überfallen und ausgeraubt hatten. Die 86-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie starb. dpa