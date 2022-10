Inflation & Gaskrise : Welche Lebensmittel knapp sind und wo es zu Lieferengpässen kommen kann

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leere Supermarkt-Regale beim Einkaufen? Die Knappheit könnte größer werden. Wir erklären, welche Lebensmittel das betrifft und woran das liegt.

Fakt ist: Nahrungsmittel sind zwischen September 2021 und September 2022 um 18,7 Prozent teurer geworden. Das zeigen die Daten des Statistischen Bundesamtes. Wir bekommen also aktuell für dasselbe Geld weniger als vor einem Jahr. Gründe für den Preisanstieg sind bspw. höhere Energiekosten, die internationale politische Lage und der Arbeitskräftemangel.

So viel teurer sind Nahrungsmittel geworden

Die Preise für pflanzliche Produkte erhöhten sich im August um 21,4 Prozent. Speisekartoffeln kosteten dabei 23 Prozent mehr als vor einem Jahr, Getreide sogar fast 40 Prozent mehr. Beim Gemüse (+10,0 Prozent) stiegen insbesondere die Preise für Blumenkohl (+34,3 Prozent) und Gurken (+57,1 Prozent). Obst kostete neun Prozent weniger, wobei unter anderem Tafeläpfel mit 21,3 Prozent für einen Preisrückgang sorgten. Brot und Butter sind so teuer wie noch nie.

Überdurchschnittlich stark kletterten im August die Preise für tierische Erzeugnisse mit 44,1 Prozent. Für Milch musste dabei 55,9 Prozent mehr bezahlt werden. „Damit setzte sich der Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat bei der Milch seit März 2021 kontinuierlich fort.“ Im Februar lag der Zuwachs erstmals bei über 30 Prozent. Bei Preisen für Tiere gab es einen Anstieg von 35,5 Prozent, nach plus 29 Prozent im Juli. Rinder verteuerten sich um gut 25 Prozent, Schlachtschweine um fast 43 Prozent. Geflügel kostete 36,6 Prozent mehr, hier war ein Preisanstieg bei Hähnchen von knapp 40 Prozent ausschlaggebend.

Leere Regale im Supermarkt: Welche Lebensmittel und Produkte knapp sind

Doch welche Lebensmittel haben Verbraucher jüngst vergeblich im Supermarkt-Regal gesucht?

Eier, Reis und Honig waren an manchen Stellen schwer zu bekommen, genauso wie Sonnenblumenöl. Doch auch Kunden, die Senf oder Mayonnaise kaufen wollten, standen vor leeren Regalen, meldet RP Online. Was ist passiert?

Die Herstellung von Saucen und Dips wird derzeit ausgebremst. Der Grund: Es fehlt an Mayonnaise. Die ist für die Herstellung von vielen Saucen und Dips wichtig. Mayonnaise besteht zu großen Teilen aus Sonnenblumenöl und Senf. Fast 80 Prozent der importierten Senfsaat stammen aus Russland (51,9 Prozent) und der Ukraine (27,6 Prozent), das erklärte Kulinaria Deutschland bereits vor Monaten. Auch Sonnenblumenöl wird zu 94 Prozent importiert, ebenfalls meist aus Russland und der Ukraine. Durch den Ukraine-Krieg ist ein Großteil der Inhaltsstoffe für Mayonnaise schwer lieferbar. Das führt zu einer abgespeckten Produktion, und die Regale bei Aldi, Lidl, Rewe und anderen bleiben leer.

Werden essenzielle Nahrungsmittel wie Mehl und Brot knapp? Laut Verbraucherzentrale bestehe in Deutschland aktuell kein Grund zur Sorge. Die Ukraine und Russland seien zwar wichtige Weizenproduzenten, aber Deutschland sei nach Frankreich der zweitgrößte Getreideproduzent in der Europäischen Union und importiere kein Brotgetreide.

„Hamsterkäufe sind also nicht nur unnötig, sie verschärfen die Lage sogar“, wird auf der Seite von Verbraucherzentrale.de gewarnt. Dass manche Supermarktregale kurzfristig leer bleiben, hänge von einer stark gestiegenen Nachfrage - wie etwa bei Mehl - ab, die nicht schnell genug bedient werden könne. Wegen der hohen Preise beim Futtergetreide würden aber unter anderem die Preise bei tierischen Lebensmitteln steigen.

Ein ganz anderer Preiskampf eskaliert derzeit im Einzelhandel. Das meldet die Saarbrücker Zeitung. Nachdem Edeka und Rewe nicht willens sind, die vom US-Konzern Mars geforderten Summen zu zahlen, stellt dieser die Lieferungen von etwa 300 Produkten ein. Ein Einzelhandelsunternehmen kontert den Lieferstopp mit öffentlicher Häme: So hat das Edeka Schwesterunternehmen Netto mit einem Werbebeitrag auf Facebook reagiert. Darin werden die Forderungen von Mars als „Mondpreise“ angeprangert. Auf Facebook heißt es: „Der Hersteller Mars fordert eine unangemessene Preiserhöhung.“

Wer glaubt, bei der Produktpalette von Mars handelt es sich lediglich um Süßigkeiten, wird überrascht sein. Denn Mars gehört zu den größten Lebensmittelherstellern der Welt und führt zahlreiche bekannte Marken in seinem Sortiment. Zu den 300 Produkten gehören neben Süßigkeiten auch Tiernahrung und weitere Lebensmittel, darunter auch die Reismarke Ben’s Original.

Süßwaren: Mars, Snickers, Twix, Bounty, MilkyWay, Balisto, M&M’s, HubbaBubba, Skittes, Celebrations, Malteser, Airways, Extra.

Tiernahrung: Frolic, Chappi, Pedigree, Whiskas, Nutro, Kitekat, Catsan, Cesar, Natusan, Dreamies, Perfect Fit, Thomas, Rayal Canin, Trill,Crave, AniCura, Sheba.

Lebensmittel: Tasty Bite, Ben’s Original, Mirácoli, Ebly.

Für René Schumann, Geschäftsführer bei der Unternehmensberatungsfirma Negotiation Advisory Group steht derweil fest: Wegen des Lieferstopps müssen sich Verbraucher grundsätzlich auf weitere Preissteigerungen und eine mangelnde Verfügbarkeit einiger Produkte einstellen.

Auch beim Mais wird eine weltweit knappe Versorgung erwartet. In diesem Jahr wird in Deutschland so wenig Körnermais geerntet werden, wie seit fünf Jahren nicht mehr. „Wir gehen von einem enttäuschenden Ernteergebnis in Höhe von 3,6 Millionen Tonnen aus. Ein noch schlechteres Ergebnis wurde zuletzt im Dürrejahr 2018 eingefahren“, erklärt der Getreidemarktexperte des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler. Auch in den USA, dem Anbauland Nummer eins für Körnermais, fällt die Ernte geringer aus. Daher dürfte weltweit der Körnermais knapp sein. Experten schätzen, dass die Nachfrage über dem Angebot liegen wird. Eine überraschend gute Ernte wird trotz des Kriegs in der Ukraine eingefahren. Diese gelangt gegenwärtig auch auf den Markt. Die Transportmengen durch den Korridor im Schwarzen Meer sowie über alternative Routen per Schiff über die Donau, LKW oder Eisenbahn erreichen fast das Vorkriegsniveau.

Lieferengpässe zur Weihnachtszeit: Auch Nonfood-Artikel werden knapp

In der Kategorie der Nonfood-Artikel warnen Experten vor Engpässen. Das betreffe besonders die Vorweihnachtszeit. Am größten seien die Lieferprobleme in der Unterhaltungselektronik. Dort sind 95,7 Prozent der Unternehmen von Lieferproblemen betroffen. Ähnlich schlecht sieht es bei Fahrrädern und elektrischen Haushaltsgeräten aus. Grund: Die regelmäßigen Lockdowns in China.

Energiekrise verdüstert Aussichten - Rezession und Stillstand von Unternehmen?

In den meisten der 23 beobachteten Länder der Region wird die Inflation 2022 zweistellig sein. Das gilt auch für die EU-Mitglieder, wo sie im Schnitt rund 13% betragen wird und sich 2023 auf etwa 8% abflachen sollte. Hauptgrund dafür sind neben den hohen Preisen für Lebensmittel die explodierenden Energiepreise in Folge der Energiekrise. „Sollte Gas im Winter mancherorts rationiert werden müssen, könnten einzelne Länder in eine Rezession schlittern“, sagt Branimir Jovanovic. Viele Länder der Region hätten wohl ernsthafte Probleme, bei einem kalten Winter ihren Erdgasbedarf mit den eingespeicherten Mengen zu decken. Für den Fall, dass Deutschland in eine Rezession schlittert und große Industriebetriebe wegen Energieengpässen stillstehen, würden Tschechien, Ungarn, die Slowakei und Polen durch ihre enge wirtschaftliche Verflechtung mit der Bundesrepublik zudem besonders leiden.