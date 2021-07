Lebensmittelkontrolle zieht Bilanz

Mainz Die Kontrolle von Lebensmitteln in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr bei 11,2 Prozent der untersuchten Proben zu einer Beanstandung geführt - etwa ebenso viele wie ein Jahr zuvor (11,1 Prozent).

Dabei handelte es sich zu einem weit überwiegenden Anteil um falsche oder irreführende Kennzeichnungen, wie der Präsident des Landesuntersuchungsamts (LUA), Stefan Bent, bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Montag in Mainz mitteilte. In 19 von 16 344 untersuchten Proben - das sind 0,12 Prozent - wurden aber auch gesundheitsschädliche Mängel festgestellt - etwa in einzelnen Fällen Blei in Frittierfett oder Glassplitter im Eis-Kaffee einer Bäckerei.