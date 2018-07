später lesen Lebensmittelprüfer beanstanden 30 Prozent der Kontrollen FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Twittern

Teilen



Bei fast jeder dritten Kontrolle in rheinland-pfälzischen Gaststätten haben Lebensmittelprüfer im vergangenen Jahr etwas zu nörgeln gehabt. Bei 12 808 Kontrollbesuchen in Betrieben gab es 3800 Mal einen Grund oder mehrere Gründe zur Beanstandung, teilte das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. dpa