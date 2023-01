Foodsaver : Zu gut für die Tonne — was Foodsharer mit geretteten Lebensmitteln machen

Gerettes Gemüse in Trier. Foto: Petra Nievelstein Foto: Petra Nievelstein

Trier Nicht jeder kann Lebensmittelretter werden. Welche Voraussetzungen notwendig sind und mit wie viel Aufwand das Engagement verbunden ist.

Angefangen habe sie mit Bananen und Kopfsalat, die sie „gerettet“ habe und vor ihrem Garten verteilt habe, erzählt Petra Nievelstein. Fast fünf Jahre ist das her. 2018 hat sie als sogenannte Foodsaverin (Lebensmittelretterin) begonnen, um einen aktiven Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten. Bereits drei Jahre zuvor hat sich dem Verein Foodsharing angeschlossen. Gegründet wurde der 2012 in Köln. Registrierte Foodsaver gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 80 Millionen Kilogramm Lebensmittel haben diese seit Gründung des Vereins nach eigenen Angaben erfolgreich vor dem Abfall gerettet.

Nicht jeder kann Foodsaver werden

In Rheinland-Pfalz gibt es in mehr als 30 Orten lokale Foodsaver-Gruppen. Alle organisieren sich selbst, meist über digitale Kanäle, in denen das Abholen und Verteilen auch kurzfristig besprochen werden kann. Offizieller Lebensmittelretter könne nicht jeder werden. Man kann nicht einfach zu einem Supermarkt gehen und sagen, man wolle nicht mehr verkaufbare Lebensmittel retten. Wer sich der Initiative anschließen wolle, müsse sich qualifizieren, sagt die Trierer Lebensmittelretterin. Zunächst müsse man in einer Art Quiz Fragen, etwa zur Lebensmittelhygiene, beantworten. Verschimmeltes Brot oder Gemüse, ungekühlte Lebensmittel, die eigentlich gekühlt werden müssten, dürfen nicht verteilt werden.

Wer sich als Foodsaver anmeldet, muss außerdem bei sogenannten Einführungsabholungen dabei sein. Ein erfahrener Foodsaver zeigt dann einem Neuling, wie eine Abholung funktioniert.

In jedem Foodsharing-Bezirk gibt es sogenannte Botschafter. Diese repräsentieren den Verein vor Ort. Sie führen neue Lebensmittelretter ein, koordinieren die Abholungen und halten den Kontakt zu den Betrieben und Geschäften, mit denen der Verein zusammenarbeitet. „Das Foodsaving ist streng hierarchisch geregelt“, sagte Nievelstein.

Und es sei anstrengend. Mit der Abholung und der Verteilung sei es nicht getan. Sie sortiere die guten Lebensmittel aus, entsorge die schlechten.

Das kann mit viel Aufwand verbunden sein. Denn oft sind es nicht nur ein, zwei Kisten mit aussortierten Lebensmitteln, die gerettet werden müssen. Einmal hätten die Retter zwei Transporter voll in einem Supermarkt abgeholt, sagt Birgit Bosch. Sie ist Foodsaverin in Saarburg. Die Gruppe arbeitet mit 14 Betrieben in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, in Konz und Hermeskeil zusammen. Fast jeden Tag stünden dort Abholungen bereit.

Gerettete Lebensmittel werden an alle Menschen verteilt

Sowohl Bosch als auch Nivelstein ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Lebensmittel unabhängig von der Bedürftigkeit verteilt werden. Anders als bei Tafeln müsse beim Foodsharing kein Abholer nachweisen, dass er darauf angewiesen sei. Voraussetzung sei, dass die Abholer nicht mehr Lebensmittel mitnähmen, als sie tatsächlich bräuchten und verarbeiten könnten. Es dürfe nicht sein, dass die geretteten Lebensmittel dann doch noch im Abfall landeten.

Die Zahl der Empfänger habe sich in den vergangenen Monaten erhöht. Als Grund nennt Nivelstein die gestiegenen Preise.

Den Foodsavern geht es zum einen darum, dass die Händler ein Bewusstsein entwickeln, was sie wirklich an Ware brauchen und verkaufen, um damit die Menge der entsorgten Lebensmittel zu reduzieren. Zum anderen wollen sie aber auch, dass die Menschen Nahrungsmittel wieder mehr wertschätzen, dass die geretteten Lebensmittel nicht minderwertig sind, nur weil sie nicht perfekt aussehen oder wie Brot und Brötchen ein oder zwei Tage alt sind. „Wir haben teilweise Ware vom Feinsten, die der Kunde im Laden aber liegen lässt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Nievelstein.