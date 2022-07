Auszeichnung : Lebensretter der Flutnacht mit Rettungsmedaillen geehrt

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sechs Menschen ausgezeichnet, die in der Flutnacht vor einem Jahr im Ahrtal das Leben anderer gerettet haben. Die fünf Männer und eine Frau wurden mit der Rettungsmedaille des Landes geehrt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Mainz mitteilte.

„Sie haben trotz hohem persönlichen Risiko Menschen gerettet, sie vor dem Tode bewahrt. Eine solche Leistung kann niemals hoch genug eingeschätzt werden“, sagte Dreyer.

Zu den Geehrten zählt etwa ein Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der an ein Verlängerungskabel geknotet eine junge Frau vor den reißenden Fluten in Sicherheit brachte. Andere retteten selbstlos Menschen mit ihrem Kanu oder Schlauchboot. Alleine im Ahrtal waren bei der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen.

