Furioses Ende an der Mündung „Lecker an Bord“ an der Mosel: Der „Boatmovie“ führt nach Sennheim, Cochem und Koblenz

In Trier war es vor einigen Wochen losgegangen, auch rund um Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues, Neumagen-Dhron und Schweich waren Freitag und Buchholz schon unterwegs. Wobei die Moselorte, in deren Häfen Skipperin Mia Licht das Hausboot vertäut, stets als Startpunkte für kulinarische Kurzexpeditionen der beiden Blondschöpfe dienen: Per E-Bike machen sie sich dann auf und besuchen Landwirte, Winzer, Pilzsammler, Lokalmatadoren. Später wird dann an Bord des Hausboots gemeinsam gekocht – und die Erzeuger verspeisen gemeinsam mit den Protagonisten die „Beute“ der Fahrradtouren. Natürlich fehlt an der Mosel nie ein Glas Wein – auch wenn mancher Tropfen, der verkostet wird, die Köche das Gesicht verziehen lässt: „Ich finde so was ja interessant“, sagte Freitag etwa angesichts eines roten Naturweins aus Traben-Trarbach lakonisch ...