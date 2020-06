Lediglich ein neuer Corona-Fall im Saarland

Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Saarbrücken Die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen im Saarland ist am Donnerstag auf 2763 gestiegen - ein Fall mehr als am Mittwoch. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit (Stand 17.00 Uhr).



