Drei Jugendliche sind in Mainz bei dem Versuch erwischt worden, ihre Handys an den Außensteckdosen fremder Häuser aufzuladen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Fußgänger am Samstagabend die Beamten über drei Personen informiert, die mit Taschenlampen Grundstücke ausleuchteten. dpa