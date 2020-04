Leere Kirchen, keine Ausflüge: Ostern in besonderen Zeiten

Ein mit bunten Eiern geschmückter Baum steht vor der St. Salvator Basilika in Prüm. Foto: picture alliance/Harald Tittel/dpa/Archivbild.

Mainz Keine Urlaube, keine Ausflüge: Trotz des schönen Wetters heißt es: Zuhause bleiben wegen der Corona-Krise. Am Osterwochenende wird diesmal vieles anders sein in Rheinland-Pfalz und im Saarland.



Eiersuche auf Abstand und leere Kirchen in der Osternacht: Ostern wird in der Corona-Krise zur Herausforderung. Wegen der strikten Kontaktbeschränkungen sind die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland aufgefordert, zuhause zu bleiben und auf Verwandtenbesuche oder Ausflüge zu verzichten. Das wird nicht leicht fallen, denn das Wetter soll bis Montag freundlich und warm bleiben bei Temperaturen bis 25 Grad.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte zuvor an die Rheinland-Pfälzer appelliert, sich auch an den Osterfeiertagen an die Bestimmungen in der Corona-Krise zu halten. Die Polizei werde wie am vergangenen Wochenende wieder sehr präsent sein und im ganzen Land kontrollieren. Erneut seien rund 4000 Beamte im Dienst - 500 mehr als normal. Am Karfreitag hielten sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer zunächst an die Corona-Regeln. Allerdings blieben auch bei vielen Ausflugszielen die Parkplätze geschlossen.

Auch die Kirchen werden die Osternacht anders feiern müssen als gewohnt - denn Gottesdienste mit vielen Besuchern sind tabu. In den katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen werden daher Gottesdienste an den Osterfeiertagen im Internet gestreamt oder in Radio und Fernsehen übertragen. So zeigt das ZDF am Samstagabend live den Gottesdienst aus dem Mainzer Dom mit Bischof Peter Kohlgraf.